Chantal Janzen deelt eerste foto van zoons James en Bobby

Tienduizenden fans van presentatrice Chantal Janzen (39) smelten weg bij de eerste foto haar zoons James (9) en baby Bobby samen. Het simpele bijschrift 'Bobby and James' en het kiekje waarop de broertjes elkaar knuffelen kan in een uur rekenen op ruim 23.000 likes.

,,Het klinkt als een stoer jongensboek'', schrijft een instagramvolger van Chantal. Anderen spreken van veel liefde en een 'hele zoete' foto.

Chantal kwam zes dagen geleden met het bericht dat haar tweede kind op 29 maart gezond ter wereld was gekomen. ,,And then there was Bobby'', schreef ze bij een foto van een handje van het ventje.

Vorig najaar verraste de blonde RTL-presentatrice en onderneemster, die getrouwd is met Marco Geerartz, de Nederlandse showbizzwereld met het nieuws dat ze opnieuw in verwachting was. Chantal nam na de geboorte van haar eerste zoon James uitgebreid de tijd voor haar carrière. Aan een nieuwe zwangerschap dacht ze eigenlijk niet vanwege fysieke problemen. Een aantal jaren geleden werden onrustige cellen uit haar baarmoederhals verwijderd.

Nadat bekend werd dat James een broertje zou kregen, reageerde ze opgelucht: ,,Hij zei: Als het een meisje wordt, ga ik bij opa en oma wonen. Voorgoed. Dus toen zaten wij wel in de rats. Logistiek gezien zou dat lastig zijn, want mijn ouders wonen in Limburg en dan elke dag naar school in Amsterdam... Maar hij blijft bij ons wonen, want het wordt dus een jongetje.''

Bobby and James❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Apr 2018 om 0:30 PDT

Volledig scherm Chantal en Marco. © ANP Kippa