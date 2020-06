Chantal Janzen: ‘Een samengesteld gezin is hard werken’

De 41-jarige presentatrice kan het soms nauwelijks bevatten dat haar gezin uit zes man bestaat. Zelf heeft Janzen alleen een broer, dus toen ze haar huidige man leerde kennen op 26-jarige leeftijd en daar nog even drie ‘bonuskinderen’ bij kreeg, was dat flink wennen. De band die ze inmiddels met iedereen heeft, is volgens Janzen zeker niet vanzelfsprekend.



‘Uit de afgelopen jaren weet je één ding zeker: een samengesteld gezin moet groeien, daar moet je hard voor werken, met z’n allen. En dat hebben we gedaan’, schrijft ze vandaag in een bericht op Instagram. ‘Samen met m’n eerste grote liefde. En nu zijn we zelfs ‘vergroeid’. Hoe pittig ’t soms ook was. Nu mis ik die andere snuiters zelfs als we ergens ‘maar met z’n vieren’ zijn’.



Het gezin van de presentatrice is zeker niet altijd compleet tijdens een uitstapje, maar dat maakt volgens haar niet uit. ‘Zo fijn en gezellig altijd met onze allerliefste James. Even tijd samen, met hem alleen’. Het moraal van Janzens ode aan haar gezin? ‘Waar hebben we het voornamelijk over tijdens het eten? Hoeveel zin we hebben in weer eens een vakantie met z’n zevenen’, sluit ze haar epistel af, gevolgd door een hartje en de hashtag #allerbelangrijkste.