Chantal Janzen is weer beste presentatrice

Chantal Janzen heeft wederom de Zilveren Televizier-Ster in de wacht gesleept. Ze won de prijs voor beste presentatrice voor de vierde keer. Carlo Boszhard nam hem voor haar in ontvangst.

Chantal was zelf niet aanwezig. Ze zit momenteel in de Verenigde Staten voor een nieuw televisieprogramma met James Corden. In haar plaats had ze goede vriend Carlo Boszhard naar het gala gestuurd. In een vooraf opgenomen filmpje was te zien dat Corden haar feliciteerde met de prijs.

Chantal was dit jaar voor de zesde keer genomineerd voor de Ster. Vorig jaar moest ze een jaartje overslaan, nadat ze de prijs in 2014, 2015 en 2016 had gewonnen. De regels van Televizier schrijven voor dat de Ster maximaal drie maal op rij naar dezelfde presentator of presentatrice mag gaan.

De Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice ging vorig jaar naar Eva Jinek. Zij was ook dit jaar genomineerd, maar slaat het Gouden Televizier-Ring Gala over. Eva beviel een maand geleden van zoon Pax. Ze werd in de zaal vervangen door Merel Westrik.