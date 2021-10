Chantal Janzen: ‘Overlijden van Kiki heeft mij voorgoed veranderd’

Alsof er een vrachtwagen over haar heen is gereden, zo voelt Chantal Janzen zich. ,,En dat de chauffeur omkeek en dacht: oké, ik zet ’m ook nog even in z’n achteruit.”



Het is de dag na de laatste avondopname van Chantals Pyjama Party, de grootste show die ze ooit maakte. In haar bedrijfspand hartje Amsterdam hangt de presentatrice achterover in de stoel. Haar voeten (‘Ik voel ze niet meer’) op een andere stoel, het haar los, het gezicht make-uploos. ,,Ik ging vanmorgen meteen van pyjama naar joggingpak. Je treft me in mijn slechtste staat. Ik ben doodmoe. Als er nu brand uitbreekt, zul je me uit deze stoel moeten tillen.”