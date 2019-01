Chantal Janzen schudt met billen, Airen Mylene doet kleine in bad

Goed nieuws voor de Klubbb3-collega van Jan Smit. De hartoperatie van Christoff De Bolle is geslaagd. De Volendamse zanger laat vandaag op Instagram weten bij hoge uitzondering met zijn tweeën op het podium te staan.

Afgelopen dinsdag is onze vriend Christoff geopereerd aan zijn hartklep. Hij had al lange tijd gezondheidsproblemen en gelukkig is zijn operatie geslaagd! Hopelijk is hij snel weer de oude. Vanavond tijdens 'Schlager Champions' in Berlijn zullen Florian en ik bij hoge uitzondering met z'n tweeën op de planken staan! 12 Jan 2019 om 1:46 PST

'Op ‘t gemakse, in mn nieuwe pakse’, schrijft Hadewych Minis vandaag onder een foto in haar nieuwe outfit. Fans van de actrice complimenteren haar om haar kleding. 'Wat tof!', reageert iemand.

. Op t gemakske In m'n nieuwe pakske. Fijn weekend allemaal lieve mensen! 🕶 12 Jan 2019 om 2:06 PST

Chantal Janzen gaat vanavond flink los in Hollands Got Talent. Dat is te zien op beelden die ze vanochtend al heeft vrijgegeven. Te zien is hoe de blondine met haar billen schudt terwijl Dan Karaty met plaatsvervangende schaamte wegkijkt.

I always love your face when the Dutch (try to) dance @dankaraty ❤️ Vanavond 20u HOLLAND's GOT TALENT @angelagroothuizen @pauldeleeuw @humbertotan @rtl4 ✌🏼Kijk maar. 12 Jan 2019 om 2:23 PST

Weer of geen weer, een echte voetbalouder staat aan de lijn van het veld op de zaterdagochtend. Zo ook Ali B. vanmorgen om negen uur. Met een bakje koffie of thee in zijn handen en een warme jas aan, is hij klaar voor de wedstrijd.

2 graden ❄️, 09h00 ❤️🤣 #voetbalouders 12 Jan 2019 om 0:10 PST

Het mag dan noodweer zijn in sommige delen van Oostenrijk en Duitsland, Ellemieke Vermolen heeft nergens last van. De foodblogger is in het Zwitserse Saint Moritz en is klaar voor een dagje op de latten.

Ready for the you beautiful mountains #familyski #stmoritz #☃️❄️☃️ 12 Jan 2019 om 2:49 PST

Hoe schattig! Airen Mylene heeft vanochtend zoontje Bodhi in bad gedaan en dat zag eruit als een feestje. De twee zijn op beeld vastgelegd terwijl ze met een grote glimlach naar elkaar kijken. ‘Zo gezellig', schrijft de presentatrice bij het kiekje.

ZO gezellig ❤️ 12 Jan 2019 om 1:21 PST

Nicolette van Dam en Bas Smit genieten van het zonnige weer in Dubai. ‘Never a dull moment', schrijft de blondine bij een kiekje waarop te zien is hoe ze in het verkoelende water staan.