Chantal kiest hoge split voor tweede show, Nikkie draagt kettingjurk en Edsilia knalgroen

Martin Garrix iets gedaald op jonge rijken­lijst Quote

18 mei Dj Martin Garrix mag zich net als vorig jaar de rijkste BN’er onder de 40 jaar noemen. Met een geschat vermogen van 45 miljoen euro staat de 25-jarige dj op de twintigste plaats in de Top 100 Jonge Miljonairs van zakenblad Quote. Dat is een paar plaatsen lager dan een jaar eerder, toen Garrix nog op de zestiende plaats stond.