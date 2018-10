Chantal laat baby bezorgen en Hind zet billen in etalage

Ronnie Flex wordt vader, maar maakt niet bekend wie de moeder is

12:45 ,,Ik heb dit even voor mezelf gehouden omdat de situatie best wel complex is.. maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen”, schrijft rapper Ronnie Flex op zijn instagram-account bij een 3D-echo foto van zijn ongeboren kind. Wie de moeder is van het kindje, is nog niet bekend.