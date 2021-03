Chantal trekt naakt de aandacht en Nicolette toont haar litteken

Veelgepre­zen hitserie The Serpent vanaf 2 april op Netflix

5 maart De Britse serie The Serpent verschijnt 2 april op Netflix. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt. De serie gaat over Charles Sobhraj die in de jaren 70 als massamoordenaar werd gezien omdat hij aasde op jonge westerse reizigers in India, Thailand en Nepal.