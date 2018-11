Chantal wil met Rutte slapen en Winston heeft een wilde avond

GTST komt met luister­boek als spin-off

11:59 Goede Tijden, Slechte Tijden krijgt een spin-off in de vorm van een luisterboek. Janine Elschot, gespeeld door actrice Caroline de Bruijn, lanceert vanavond in soapdorp Meerdijk het door haar geschreven luisterboek Kwaad Bloed. Fans kunnen het ook in het echt beluisteren.