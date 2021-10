Chappelle: transactivisten hebben me nooit om gesprek gevraagd

In de Netflix-special maakt Chappelle een aantal grappen die door critici als transfobie worden gezien. Dat zorgde ervoor dat een aantal werknemers van de streamingservice afgelopen week uit protest het werk kort neerlegde. De comedian ontkent dat hij een ontmoeting met de activisten heeft geweigerd. ,,In de media is beweerd dat ik was uitgenodigd om met de transgender medewerkers van Netflix te praten maar dat ik dat heb afgeslagen. Dat is niet waar. Als ik was uitgenodigd was ik daarop ingegaan, alhoewel ik niet weet waar we het over hadden moeten hebben. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd en ik heb gehoord wat jullie hebben gezegd. Mijn God, hoe had ik dat kunnen missen?”