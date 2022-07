Char Li Chung liet als kind de spatie uit zijn Chinese voornaam weg om niet op te vallen

gratie Verbijste­ring bij voormalig tv-ster Masmeijer om rel plotse vrijlating: ‘Het gaat niet goed met hem’

Dat de voor drugshandel veroordeelde oud-televisiepresentator Frank Masmeijer gratie heeft gekregen, is wegens persoonlijke omstandigheden. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops woensdag in een videofragment in het tv-programma Renze. De plotse vrijlating van oud-televisiepresentator Frank Masmeijer (60) is uitgegroeid tot een rel waarbij alle partijen die betrokken waren bij de besluitvorming naar elkaar wijzen.

21 juli