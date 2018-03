Charles Aznavour (93) bezorgt liefhebber een formidabele avond

Zie hem eens staan. Linkerhand losjes in de broekzak, leunend tegen de zwartglanzende vleugel, schalkse blik in de ogen. Als hij zo een chanson als Hier Encore inzet, geloof je Charles Aznavour op zijn woord: gisteren nog, was hij 20 jaar. Maar Aznavour is 93 en waarschijnlijk de oudste artiest die ooit in de Amsterdamse Afas Live optrad. En uiteraard: die wonderbaarlijke leeftijd laat zich niet verbergen. De maestro toert tegenwoordig met een autocue van het formaat schoolbord en durft zich op het podium niet meer buiten gezichtsafstand van zijn digitale souffleur te begeven. Vrijwel alle teksten zingt hij direct van het scherm. Hij schaamt zich er, terecht, geen moment voor. Sterker: hij legt vroeg in het – bijna uitverkochte - concert onomwonden uit hoe dat massieve apparaat zijn intrede deed op zijn domein. En nu we het dan toch over leeftijd hebben, daarover wil Aznavour nog wel wat kwijt. Journalisten hebben hem namelijk vaak afgeschreven, zegt hij met een minzaam lachje. ,,Ik zou het optreden niet meer aankunnen, zeiden ze. Welnu: ze zijn allemaal dood. En ik leef nog.’’ Die zit.

En dan snel verder met de bloemlezing uit zijn lange loopbaan. Want Aznavour wil ze vanavond allemaal zingen. Van The Old Fashioned Way tot de onvermijdelijke evergreen She. En dat kan hij nog steeds. Net als zijn microfoon zachtjes trilt in zijn hand, vibreren ook zijn stembanden soms ongecontroleerd. Maar buiten een enkele uitzondering, zoals de wel erg wankele opening Les émigrants, is het nergens hinderlijk.



Sterker: enkele songs winnen zelfs aan lading. Sa Jeunesse bijvoorbeeld krijgt met krakerige stem juist extra zeggingskracht.



Daarnaast hebben klassieke chansons als La Bohème en Emmenez-Moi ooit veel beter geklonken, maar ze zijn in minder krachtige uitvoering simpelweg ook nog de moeite waard.



Zeker omdat de Frans-Armeense chansonnier na zo’n 80 jaar optreden de kunst van het tot leven brengen van een liedtekst tot in de finesses beheerst. Uiteraard gaan voor wie slechts middelbare school Frans beheerst sommige zinnen veel te snel, maar dankzij Aznavours voordracht krijgt iedereen de betekenis mee.



Is de bejaarde bard daarmee de exorbitante ticketprijs (het goedkoopste kaartje kostte 105 euro) waard? Het antwoord verschilt vermoedelijk per persoon. Maar wie de grote Aznavour altijd nog een keer wilde horen, beleefde een formidabele avond.