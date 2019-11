Charles toch koning? Britse media overtuigd dat Queen (93) met pensioen wil

Podcast ‘Betekent De Villa-rel het einde van dat soort pulp op tv?’

14:35 In de nieuwste aflevering van Bingewatchers - de podcast over series - praten Charlene Heezen, Kevin Goes en Gudo Tienhooven over de rel die ervoor gezorgd heeft dat het tv-programma De Villa per direct van de zender gehaald is. Daarnaast bespreken ze een top 3 van reality televisie, hebben ze het over The Crown en The Mandalorian en bespreken ze series die ingezonden zijn door luisteraars.