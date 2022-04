Charlie Chan zoent voor het laatst en Evi ziet het niet scherp meer

met video Onderzoek naar mogelijk aanranding door Jean-Clau­de Van Damme: ‘Hij dwong me tot orale seks’

Het parket van Brussel onderzoekt een klacht tegen de Belgische Hollywoodster Jean-Claude Van Damme. De 61-jarige acteur zou in een exclusieve champagnebar in Brussel een vrouw hebben aangerand. Dat schrijven de kranten van de Vlaamse uitgever Mediahuis vandaag, schrijft Het Laatste Nieuws. ,,Hij probeerde me uit te kleden en dwong me tot orale seks.”

