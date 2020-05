Charly Lownoise: Ik was kapot gegaan aan de muziek als ik niet was gaan mediteren

Podcast ‘Het heet The Last Dance en dan zit er helemaal geen dans in!’

11:30 Het is dé hit van Netflix op dit moment: The Last Dance. De sportdocumentaire over het laatste jaar van Michael Jordan bij de Chicago Bulls geeft een mooi inzicht in de carrière van de topsporter en het team om hem heen. Ook de makers van de podcast Bingewatchers en hun gasten Rayen Panday en Stefan Pop van de podcast Voor de Show in Toomler zijn lyrisch.