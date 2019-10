Chateau Meiland wint Gouden Televizier-Ring 2019: ‘En nu wijnen, wijnen, wijnen!’

Martien Meiland blikte in zijn dankwoord terug op de ontstaansgeschiedenis van het programma. ,,Niemand wilde het hebben. De publieke omroep en RTL zeiden allemaal ‘nee’. SBS 6 was de enige omroep die in ons geloofde. En ik heb jullie (SBS 6) persoonlijk weer uit het slijk getrokken”, aldus Meiland over de zender die al jaren kampt met tegenvallende kijkcijfers. ,,Wij zijn een kijkcijferkanon.”



Chateau Meiland werd al weken getipt voor het goud. Een recente peiling op deze site, waarbij bijna 70.000 lezers hun keuze kenbaar maakten, wees ook al in de richting van de Meilandjes die vanavond in AFAS Live in Amsterdam het blingbling-gala bijwoonden. Chateau Meiland kreeg 55 procent van de stemmen, Expeditie Robinson 14 procent en Beste Zangers 31 procent.

Martien Meiland en zijn gezin hadden speciaal voor het gala geborduurde feestkleding laten maken. ,,Zwart met grijs en zilver en geborduurd met een dubbele draad”, aldus Martien. ,,Héél kasteelwaardig en ontzettend mooi natuurlijk.” De familie was voor twee dagen in Nederland om de feestelijkheden - met een wijntje in de hand - bij te kunnen wonen. Veel tijd om in ons land na te genieten, hebben de Meilandjes niet. ,,Er zitten alweer gasten in Frankrijk op ons te wachten.”

Volgens Martien gunde hij de prijs ook aan Expeditie Robinson en Beste Zangers. ,,Hoe dan ook is het zo vreselijk bijzonder dat we hier in de zaal zitten. Zoiets maak je maar een keer in je leven mee.” De familie zat in AFA Live met tafeltjes vol wijnen, wijnen en nog eens wijnen voor hun neus. ,,In mooie glazen ook”, zwijmelde Martien. ,,Errug fijn. En alles wordt keurig bijgevuld.” Martien zegt weinig mee te krijgen van het succes van het programma dat deze week 1,4 miljoen kijkers trok. Maar hij snapt het wel. ,,Het zit hem in een combinatie van onze karakters: rustig en hysterisch. Daardoor zijn we authentiek.‘’

Elise Schaap

Elise Schaap kreeg de Televizier-Ster Acteur-Actrice voor onder meer haar rol als oostblokvamp Ruxandra in de komedieserie familie Kruys die na vijf seizoenen eindigt. ,,Ruxandra is één van de leukste rollen die ik ooit speelde”, aldus Schaap die tijdens haar speech weer heel even in de huid van de Roemeense kroop. Met zwaar accent: ,,Deze ster is een grote glimmende druif op een slagroomtaart. En kijkers: jullie zitten in mijn hartje en komen er nooit meer uit.”

Beau

Beau van Erven Dorens werd onderscheiden met de Televizier-Ster Presentator. Hij reageerde verheugd op de prijs. Volgens Beau is hij in drie jaar tijd van risee (mikpunt van spot) tot meubilair geworden. ,,Vorig jaar kreeg ik een ring voor mijn programma Beau Five Days Inside en nu heb ik een talkshow.”

Hoewel hij die graag op de late avond presenteert, ziet hij zijn vrouw Sally nauwelijks. ,,Ik kom ‘s nachts om een uurtje of een thuis en word ‘s ochtends om zeven uur wakker. Dan vraagt ze voorzichtig ‘gaat het een beetje liefje’. Van Erven Dorens is blij met zijn prijs maar gunt de prijs aan velen. ,,Ik sta als presentator op de schouders van een heel team.” Hij wilde in zijn speech veel mensen bedanken. ,,Maar ik noem alleen de belangrijkste: mijn vrouw.” Beau was samen met André van Duin en Arjen Lubach genomineerd.

Chantal

Chantal Janzen werd uitgeroepen tot beste presentatrice van het jaar. Het is de vijfde keer dat ze de Televizier-Ster Presentatrice won. In haar speech brak een lans voor alle tv-makers. ,,We redden er geen levens mee. We moeten het niet te belangrijk maken, maar ook niet te ónbelangrijk.”

Andere prijzen

Andere prijzen die werden uitgereikt zijn de Televizier-Ster Digital Impact voor het tv-programma met de beste online-ervaring. Die ging naar Heel Holland Bakt van Omroep MAX. De Televizier-Ster Online-Videoserie ging naar Shitty Diary, gemaakt door Nienke Plas. Plas reageerde euforisch op haar prijs en kon door de spanning bijna geen woorden voor haar korte dankwoord vinden. Ze won ook nog de Televizier-Ster Talent waarvoor ze genomineerd was met Holly Mae Brood en Frank & Rogier. ,,Nu heb ik twee om thuis te poetsen.” Ze dankte omroep KroNcrv voor de mogelijkheden die ze daar krijgt. ,,Ze brachten de rustige kant in mij naar voren: een eigenschap waarvan ik niet wist dat ik ‘m had.” De Televizier-Ster Jeugd (voor het beste kinderprogramma) ging naar Zappsport (Avrotros).

Volledig scherm Martien Meiland © ANP