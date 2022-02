Cheer-ster uit Netflixserie bekent schuld aan zedendelicten

Harris was de publiekslieveling van Cheer, een serie die draaide om een fanatieke groep cheerleaders en hen volgde in aanloop naar een belangrijke wedstrijd. In september 2020 werd bekend dat de FBI een onderzoek naar Harris was gestart. De zaak ging rollen nadat twee broers er melding van hadden gemaakt dat de cheerleader hen expliciete berichten had gestuurd en herhaaldelijk om naaktfoto’s had gevraagd. De jongste van de twee zou op dat moment dertien jaar oud zijn geweest.