Chef'Special en Golden Earring op Appelpop

Het is nog even afwachten wie de organisatie nog meer op de bühne weet te krijgen. De eerste namen worden in ieder geval goed ontvangen. Op sociale media regeren enthousiaste mensen dat ze er nu al zin in hebben.



Appelpop vindt op 7 en 8 september voor de 27e keer plaats in Tiel. Vorig jaar kwamen er ruim 126.000 bezoekers af op het gratis festival.