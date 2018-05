Cherish: Het was allemaal een spelletje met Tim

Heel even leek het erop dat Tim en Cherish voor elkaar geschapen waren. Al na een paar dagen op het tropische eiland viel Tim voor de charmes van Cherish. Hij was zelfs zo zeker van hun romance dat hij zijn Deborah, met wie hij eerder nog trouwplannen had, zo aan de kant zette. Volgens 'Timtation' was zijn gevoel voor een vrouw nog nooit zo intens geweest. ,,Volgend jaar sta jij op onze bruiloft'', verkondigde hij zelfverzekerd tegen verleidster Zwanetta. In tegenstelling tot andere koppels, doken er van Tim en Cherish geen foto's op die erop konden wijzen dat ze nog aan het daten waren. Maar gisteravond kwam er een einde aan alle geruchten. Tim was te gast in het het programma Gert Late Night, toen Cherish als verrassing kwam opdagen. Met een harde boodschap. ,,Het was voor mij allemaal een spelletje'', luidde haar bekentenis tegenover Tim. Cherish gaf toe het wel eens lastig te hebben gehad, vooral toen ze zag wat Tim opgaf om met haar samen te zijn. ,,Maar ja, hij heeft gekozen om aan Temptation mee te doen en het blijft een spel'', concludeerde ze droogjes.

Vrienden

De twee mogen dan geen stelletje zijn, van vriendschap is er wel sprake. Het doet Cherish daarom wel wat dat Tim een stortvloed van kritiek over zich heen krijgt op sociale media. Zo liet hij onder meer een tattoo zetten als aandenken aan de blondine. ,,Ik vind het wel zielig voor hem dat er zo negatief wordt gesproken over hem. Maar daar heb ik het met hem over gehad: Hoe gaat het met je? Kan je dit aan? Want daar maakte ik me zorgen over.''



Tim had het zichtbaar moeilijk met de afwijzing van Cherish, maar beseft nu dat het toekomstbeeld van een relatie niet meer realistisch is. ,,Het is altijd leuk om haar te zien, als je weet welke tijd wij hebben beleefd.''