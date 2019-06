Chernobyl straks ook gratis te zien op televisie

Met een score van 9.7 uit 10 kreeg Chernobyl de hoogste waardering ooit op het toonaangevende IMDB. De recensent van deze site beoordeelde de reeks met vijf sterren en schreef dat het een serie is die je gezien moet hebben. Ook de internationale pers is laaiend enthousiast.



Chernobyl vertelt het verhaal van de ontploffing in de kerncentrale in de toenmalige Sovjetrepubliek Oekraïne, de rampzalige gevolgen ervan voor de omgeving en de omwonenden en de race tegen de klok van brandweer en technici om mensen te redden en erger te voorkomen. De serie toont ook hoe de Sovjetautoriteiten probeerden de ware oorzaken van de ramp te verdoezelen en hoe één man bleef vechten om ze aan het licht te brengen.



Als je de serie op het open net wilt bekijken, wordt je geduld overigens wel op de proef gesteld. Canvas gaat de reeks pas in april 2020 uitzenden. Wie niet kan wachten, kan de serie nu al bekijken via HBO.