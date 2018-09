'Chinese overheid zit mogelijk achter vermissing populaire actrice'

De actrice speelde in Chinese en westerse films, waaronder een van de X-Menfilms en Iron Men 3. Bingbing Fan werd door Times Magazine in 2015 nog uitgeroepen tot China's beroemdste actrice.



De filmster is voor het laatst publiekelijk gezien in juni, toen ze, volgens haar geverifieerde sociale media account, op bezoek ging bij een weeshuis in Tibet.



In een artikel van het Chinese staatsmedium Securities Daily, dat op 6 september is gepubliceerd, maar later is verwijderd, staat dat de situatie van de actrice 'onder controle is' en ze wacht 'op een rechterlijke uitspraak'. Er zijn echter geen officiële verklaringen uitgebracht over waar de actrice zich bevindt en of ze wordt aangeklaagd voor een misdrijf.