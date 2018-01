Chris Brown levert illegaal verkregen babyaapje weer in

Brown haalde zich eerder de woede van een aantal fans op de hals met zijn opvallende aanschaf. In een filmpje op Instagram was het dier te zien met een luier aan en gewikkeld in een poppendekentje. Zijn volgers noemden het aapje met name gevaarlijk voor zijn 3-jarige dochtertje Royalty. Bij het Californische overheid kwamen dan ook enkele meldingen binnen, waarop een onderzoek werd geopend.

Bubbles

Chris Brown kocht het aapje, geïnspireerd door Michael Jackson die de chimpansee Bubbles in huis had. Bubbles liep rond in mooie kleding en de King of Pop nam hem regelmatig mee naar optredens. Brown wilde ook een aapje en maakte zijn aankoop trots bekend op Instagram. Behalve ettelijke volgers van de ster kwam ook de RSPCA, de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, met een reactie. 'Het hebben van een aapje is niet illegaal, maar het is onmogelijk om dit dier dezelfde omgeving te bieden als hij in de natuur zou hebben. Het zijn wilde dieren, die niet als huisdier gehouden moeten worden. Daarbij functioneren ze het beste in een warm en tropisch klimaat'.