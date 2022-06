Chris Martin zingt ‘Sky full of stars’ voor verloofd stel dat hij per toeval tegenkomt in pub

,,Dit is een magisch moment dat we voor altijd zullen koesteren”, reageert Hannah bij de BBC. Chris Martin zou op de terugweg zijn geweest van het Glastonbury Festival toen hij een stop maakte bij de pub voor een drankje. Eigenaar Chris Parkin vroeg of hij een liedje voor het stel wilde spelen, omdat ze hun bruiloft aan het plannen waren.

,,Je kunt je voorstellen dat we totaal in shock waren toen hij ermee instemde voor ons te spelen”, vertelt Jeremy. ,,Het is zo’n klein dorp, we hadden ons in geen miljoen jaar kunnen voorstellen dat dit ons zou overkomen,” vult Hannah aan. ,,We hadden hem moeten uitnodigen voor onze bruiloft, maar we waren gewoon in shock.’’