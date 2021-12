Chris Noth reageert op vijfde beschuldiging: ‘Ik blijf bij mijn standpunt’

,,Jullie hebben mijn eerdere statement gelezen, toch? Dat is wat ik heb gezegd en daar blijf ik achter staan. Nu zien we wel hoe de zaak zich verder ontplooit. Maar nogmaals, mijn statement is mijn statement en dat is alles wat ik nu kan zeggen,” aldus Noth.

Vlak nadat de de eerste twee vrouwen zich uitspraken over het gedrag van de Sex And The Cit y-acteur reageerde hij meteen. ,,De beschuldigingen die naar mij toe zijn gemaakt zijn simpelweg niet waar. Het zijn verhalen van mensen die ik tientallen jaren geleden heb ontmoet en waarvan ik weet dat elke ontmoeting met wederzijdse instemming heeft plaatsgevonden. Het is opvallend dat deze berichten juist nu naar buiten komen, maar ik kan met zekerheid zeggen dat ik deze vrouwen niet seksueel heb misbruikt.”

Qua tijd doelt Noth op het verschijnen van de Sex And The City-reboot And Just Like That..., die een aantal weken geleden in première ging. Zijn collega’s Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis hebben openlijk al afstand van hem genomen en via een boodschap laten weten de vrouwen te steunen die hun verhaal hebben gedaan. Noth werd ook aan de kant gezet door zijn agentschap en verloor zijn rol in de CBS-serie The Equalizer.