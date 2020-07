Chrissy Teigen deelt bewijs van borstoperatie: ‘Dit zijn de littekens’

Eerste Zomergas­ten trapt af met 378.000 kijkers

8:40 Het nieuwe seizoen van Zomergasten is gisteren begonnen met 378.000 kijkers. Het programma komt daarmee minder goed uit de startblokken dan vorig jaar, toen de eerste uitzending door 647.000 mensen werd bekeken. In de eerste aflevering was Typhoon te gast. De hiphop-artiest , echte naam Glenn de Randamie, sprak in het NPO-programma onder meer openhartig over zijn twee burn-outs en over racisme, waarbij hij zeer geëmotioneerd raakte.