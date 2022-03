Chrissy Teigen heeft laatste IVF-behandeling ondergaan

Chrissy Teigen had het moeilijk met lichaam na miskraam: ‘Niemand om te voeden’

Chrissy Teigen (35) en John Legend (42) verloren in september vorig jaar hun derde kindje. Hun zoontje Jack kwam veel te vroeg - op zo’n twintig weken - ter wereld. Een hartverscheurende gebeurtenis waar het model steeds zeer open over gesproken heeft. In een post op Instagram vertelt Teigen nu - ongeveer een jaar later - dat ze het na de stilgeboorte van haar zoon erg moeilijk had met haar lichaam.

