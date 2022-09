Christelijke band cancelt optreden om homoseksuele dominee: ‘Situatie kent alleen verliezers’

De in christelijke kringen bekende band InSalvation heeft onlangs een optreden in de protestantse gemeente Monnickendam een dag van tevoren afgezegd omdat de homoseksuele dominee Alexander Noordijk (48) ter plaatse zou bidden. De dominee is er nog steeds verbaasd over. ,,Het is bij ons in Monnickendam helemaal geaccepteerd.”

De groep zou afgelopen zaterdag 24 september optreden in een sporthal. Het concert zou een samenwerking zijn tussen de kerk waar Noordijk dominee is en de zogenoemde ‘aanbiddingsband’. Aangezien de twee partijen ‘theologisch niet op een lijn liggen’, is op het laatste moment besloten het optreden toch niet door te laten gaan, tot teleurstelling van bijna vierhonderd fans.

,,Het was totaal onverwacht”, vertelt dominee Noordijk. ,,We hebben de hele week ervoor uitvoerig contact gehad.” De band had de kerk gevraagd een andere dominee te laten bidden tijdens de aanbiddingsavond, maar daar wilde de kerk niet aan. Die was van mening dat Noordijk gewoon hun predikant is.

Daarop besloot de band, die in evangelische kringen zeer bekend is, het concert helemaal niet meer door te laten gaan. ,,Het is een nare situatie die alleen maar verliezers kent’’, aldus Noordwijk. ,,Er wordt door de band gezongen over liefde en juist deze ontmoeting zou verrijkend kunnen zijn voor mensen die homoseksualiteit als zondig zien. Homoseksuele mensen geloven ook en kunnen meebidden. Het is bij ons in Monnickendam helemaal geaccepteerd.”

God heeft iedereen lief

Op de socialemediakanalen van InSalvation zijn verschillende reacties te lezen. Zo zeggen veel mensen dat ze het niet eens zijn met de keuze van de band, omdat ze tegen buitensluiting van mensen zijn. Anderen staan wel achter de keuze, omdat ze vinden dat de band moet staan voor de eigen principes.

De dominee zelf is nog altijd bereid het opnieuw te proberen. ,,Ik geloof dat zij vanuit hun principes hebben gehandeld. Ik ben niet haatdragend en gun hen de verrijking. Je kunt het ergens over oneens zijn, maar we zijn het allemaal eens over Jezus Christus. Mijn deur zal altijd openstaan voor ze. God heeft iedereen lief.”

Ondanks meerdere contactverzoeken heeft deze site niets vernomen van de band InSalvation. Al eerder gaf Jafeth Bekx, bandleider en zanger van InSalvation, in het Nederlands Dagblad aan niet uitgebreid op de situatie in te willen gaan. ,,Het gaat ons er niet om een standpunt tegen mensen in te nemen. We hebben in het intensieve gesprek met elkaar geconstateerd dat we een verschil hebben van inzicht. Uit respect voor deze verschillen en de lokale kerk hebben we ervoor gekozen om deze avond niet door te laten gaan.”

