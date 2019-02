Christian Bale is Satan, maar ook een familieman

Marlijn Weerden­burg annuleert meer shows: ‘Ik kan wel janken’

22 februari Zangeres Marlijn Weerdenburg (35) is flink geveld door de griep. Ze ligt al acht dagen plat en is daardoor genoodzaakt haar tournee Marlijn Zingt ook dit weekend te annuleren. ,,Ik kan wel janken. We halen de voorstellingen in als ik weer kan zingen’’, laat ze haar fans weten.