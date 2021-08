Christina Curry onder vuur na scheldtirades in De Alleskunner VIPS

Excuses

Nadat Curry gekalmeerd was, deed ze voor de camera haar verhaal. ,,Ik wilde gaan stapelen en ik zette al een misstap omdat ik in m’n ooghoeken mensen zag schuiven. En toen was m’n voet al over de lijn en werd ik een beetje link. Dus sorry daarvoor. Oeps”, giechelde Curry.



Ook op Instagram trok Curry het boetekleed aan. ‘Sorry voor mijn taalgebruik vanavond jongens. Ik was zo gestresst/overprikkeld/wilde zo graag een keer niet falen (al is het een spel, ik wilde zo graag een keer niet falen en mijn frustratie borrelde over). Het was nooit mijn intentie om een ander te kwetsen. Zoals elk mens maak ik ook soms fouten (al gaat dat een aantal jaar veel beter), maar uiteindelijk ben ik een super zachtmoedig persoon. Ik zal in de toekomst zeker beter op mijn woorden letter’, schreef ze aan haar bijna 43.000 volgers.



Excuses aangeboden of niet, kijkers van De Alleskunner VIPS waren allerminst te spreken over de scheldtirades van Curry. Sommige mensen vroegen zich af waarom SBS er niet voor koos om het gevloek weg te piepen, andere kijkers waren vooral boos om de uitspraken van Curry. ‘Gisteren stond #dealleskunner aan bij mijn patiënt op afdeling oncologie. Komt daar een Christina Curry voorbij die een keer of zes met kanker loopt te schelden omdat ze van een krukje af dondert. Behoorlijk pijnlijk. Niet die val hoor, maar ik zag iets breken in mijn patiënt’, schrijft iemand. En een andere kijker: ‘Niet normaal Curry! Schaam je!’