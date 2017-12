Christina Curry showt tepelkwastjes en hond Douwe Bob valt Sint aan

Bad hairday voor Viktor

Presentator Viktor Brand is vanmorgen naar de kapper geweest, maar dat pakte kennelijk net iets anders uit dan de bedoeling was. Via de spiegel - met een bril op om het eindresultaat te checken - maakte hij onderstaande selfie.

Kapper had z’n dag niet! 😁😁😁#gek #offday #slimmebril Een foto die is geplaatst door Viktor Brand (@viktor_brand) op 5 Dec 2017 om 4:48 PST

Samantha op visite

The Voice of Holland-deelneemster Samantha Steenwijk, die succesvol auditie deed met een smartlap van André Hazes, is vandaag gezellig op visite geweest bij haar inmiddels 87-jarige opa. Van het samenzijn maakte ze een ultrakort filmpje waarin de twee hun tong uitsteken naar de camera.

Gezellig even op visite bij opa! #87jaar #opa #visite Een foto die is geplaatst door Samantha Steenwijk (@samanthasteenwijk) op 5 Dec 2017 om 4:47 PST

Nieuwe tatoeage Charly

Zanger Charly Luske heeft vandaag één van zijn onderarmen laten tatoeëren. Zijn vrouw, actrice Tanja Jess, deelde een foto van het eindresultaat.

Tattoo for my baby ❤ @charlyluske #tattoo @tychoveldhoen @schiffmacherveldhoentattooing #love #music #kisses #forever Een foto die is geplaatst door Tanja Jess (@tanjajess) op 5 Dec 2017 om 5:21 PST

Koning Jandino

Komediant Jandino Asporaat komt vandaag (dinsdag) met een ietwat raadselachtige foto op de proppen waarop hij te zien is in een lange geruite jas. Daarbij de cryptische tekst: monday motivation (maandagmotivatie). En ook nog, vertaald, het bijschrift 'jonge koning'.

Young King..👑 Don't let anybody tell you otherwise. Maandag Motivatie 👊🏾 Een foto die is geplaatst door null (@jandinoasporaat) op 5 Dec 2017 om 5:54 PST

Thomas in tranen

Chiel Ottink, beter bekend als zanger Thomas Berge, probeerde zich tijdens een aflevering van Shownieuws groot te houden, maar toen zijn zoontje Jack (4) in beeld kwam, kwamen de tranen. Het mannetje had een mooie boodschap voor zijn vader in petto.

Gezellig aan de desk bij @shownieuwssbs6 , kan je wel zo stoer zijn maar als je kind op tv zegt dat ie van je houdt en trots op je is breekt elke vaders hart.. 😭😭😭 Een foto die is geplaatst door THOMAS BERGE (@thomasbergeofficial) op 5 Dec 2017 om 2:57 PST

Yolanthe is helemaal ingepakt

De op Ibiza geboren voetbalvrouw Yolanthe Sneijder-Cabau is ook vandaag weer te vinden op een zonnige locatie. Vanuit een skigebied met metersdikke sneeuw laat ze weten verliefd te zijn op onze planeet.

In love with our planet 🌍❤️ Een foto die is geplaatst door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 5 Dec 2017 om 3:06 PST

Kleine Fred

De Rotterdamse stylist Fred van Leer was toen hij klein was al bezig met zijn kleding op 5 december. Zo vond hij die nepbaard maar niets en was de zelfgemaakte staf the way to go.

Happy Sinterklaas .... ik wilde toch liever alleen de jurk aan ... zonder Baard ..... maar ik moest en zou een Staf vast houden .... 😂 #gekhe #hint Een foto die is geplaatst door Fred van Leer (@fredvanleer) op 5 Dec 2017 om 3:32 PST

Dag Sinterklaasje

Sinterklaas vond vandaag een gaatje in zijn agenda om een bezoekje te brengen aan de studio van de Amsterdamse singer-songwriter Douwe Bob en zijn band. Douwes geliefde hondje Tammy laat merken hoe het zit met haar territorium.

🙊🙊🙊🙊!!! Hij is urrrrr!!! #sintkwamlangsindestudio Een foto die is geplaatst door Douwe Bob (@douwebob) op 5 Dec 2017 om 3:45 PST

Christina in Yab Yum

Christina Curry, de dochter van televisiepersoonlijkheden Adam Curry en Patricia Paay, maakt zonder blikken of blozen reclame voor T.I.T.S (This is the shit): een ietwat pikante webshop die 'happy stuff' voor vrouwen verkoopt. Shenta en Christina zijn vanaf 16 december te zien in een commercial, zo lijkt duidelijk te worden uit een korte preview.

🔥...GET READY FOR THE LAUNCH...🔥 December 16 // // 🎥 @saschaluna_ Starring @katinkacoorie & @shenta__ Een foto die is geplaatst door null (@titsstore) op 4 Dec 2017 om 4:33 PST

De flamenco van Charlie

De kids van Dennis Weening kunnen zo in Holland's Got Talent. Terwijl Coco gitaar speelt, showt haar hoogblonde zusje Charlie de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Spaanse dans flamenco.

Ik heb me toch zulke geweldig getalenteerde kinderen. Coco op gitaar en Charlie doet de Flamengo. (Of zoiets 😎) Een foto die is geplaatst door Dennis Weening (@dennisweeningofficial) op 5 Dec 2017 om 4:03 PST

Angel Candice halfnaakt

Het Zuid-Afrikaanse topmodel en Victoria's Secret Angel Candice Swanepoel vindt dat haar strakke lijf wel wat extra aandacht verdient. Een kiekje waarop een deel van haar naakte lichaam subtiel is bedekt met schaduw, kan rekenen op ruim 200.000 likes.