Cilly Dartell krijgt opnieuw diagnose longkanker

‘Het zal jullie wellicht zijn opgevallen dat het de laatste maanden wat stil is op mijn social media’, begint de voormalig presentatrice haar epistel op Instagram, om vervolgens uit de doeken te doen dat het eigenlijk niet zo goed met haar gaat. ‘In februari is geconstateerd dat ik weer longkanker heb en dit keer in een minder gunstig stadium’, vertelt Dartel, die in 2016 ook al werd getroffen door de ziekte.



Dartell zou aanvankelijk in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam behandeld worden, maar door het coronavirus kon het behandelplan niet worden doorgezet. Dartell, die met haar man in Florida woont, was daarom genoodzaakt zich ‘over te geven aan de specialisten hier’. Inmiddels heeft de presentatrice daar ook een goed gevoel bij. ‘De chemo/immuun behandeling volg ik nu al een paar maanden maar het is nog te vroeg om te zeggen of het aanslaat of niet.’



Ondertussen blijft Dartell positief, al geeft ze ook toe dat het haar niet altijd even gemakkelijk afgaat. ‘Het is behoorlijk pittig allemaal’, schrijft ze. Dartell heeft ontzettend veel aan de steun van haar man Jan en hun kinderen, die ze regelmatig spreekt. Dat ‘vergoedt een beetje het gemis van het elkaar niet kunnen zien’, stelt ze. ‘Ik had graag wat vrolijkers gemeld, maar helaas is het even niet anders’, sluit Dartell haar bericht af.



Onder meer Chantal Janzen en Selma van Dijk wensen Dartell veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke periode.