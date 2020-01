Circusartiesten buiten levensgevaar na val uit nok Carré, voorstellingen van vandaag gaan wel door

De artiesten waren volgens Van der Meijden aanspreekbaar toen ze per ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht. Het gaat om een Russisch echtpaar dat optreedt onder de naam Sky Angels.

De Russische trapeze-artiesten werken zonder vangnet. Ze staan erom bekend hun act uit te voeren door de trapeze onder meer alleen met hun tanden beet te houden. ,,Wij zijn zeer geschokt”, aldus Van der Meijden. ,,Het is triest dat de show op zo’n manier eindigt.”

Het ongeval gebeurde gisteren tijdens de uitverkochte voorstelling die om 16.00 uur was begonnen. De voorstelling die vrijdagavond om 20.00 uur zou beginnen, is wel afgelast maar de shows van zaterdag en zondag gaan door, meldt Carré. Wel is het theater in gesprek met de producent over hoe de voorstelling er vandaag uit gaat zien. ,,We zijn erg geschrokken van de situatie”, meldt Carré. Vandaag zal duidelijk worden of de voorstelling wordt aangepast. De act van de Sky Angels gaat logischerwijs niet door.”

Carré meldt dat zij voor zover ze dat kunnen beoordelen geen afzeggingen hebben gehad naar aanleiding van de valpartij van gisteren. ,,Wel bellen veel mensen op met de vraag of de voorstellingen van vandaag en morgen wel doorgaan.”

Volledig scherm Politiemensen en publiek voor theater Carré. © ANP

Een politiewoordvoerder meldde gisteren dat de artiesten van ongeveer 10 meter hoog naar beneden waren gevallen. De voorstelling werd meteen beëindigd en het publiek naar buiten geleid. Dat gebeurde in alle rust, aldus de woordvoerder.

Bezoeker Willem-Jan Cremer zag het gebeuren. Op Twitter laat hij weten zeer ontdaan te zijn. ,,Zit met pijn in mijn buik in een restaurant. Het was verschrikkelijk! Hopelijk gaat het goed met beiden maar het zag er absoluut niet goed uit.”

Geschrokken

Ook aanwezige Dennis Sol is geschrokken, zo laat weten aan deze site. Sol was met zijn kinderen bij het kerstspektakel. Volgens hem ging het mis bij het duo toen de man de vrouw onder zijn arm pakte om over te gaan naar het gedeelte waar zij slechts met een bitje aan een touw hingen. ,,Op dat moment raakten ze los en vielen ze beiden op de rand van circusvloer.”

Dennis en de kinderen zijn behoorlijk geschrokken. In eerste instantie dachten ze dat het een deel van de act was. De kinderen wist hij het zicht op de heftige gebeurtenis te onttrekken. ,,Het was een enorme anticlimax, maar belangrijker is dat de artiesten er goed uitkomen", aldus Sol.

Het ongeval wordt gezien als een bedrijfsongeval, wat betekent dat de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) onderzoek gaat doen.