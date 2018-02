Claire 'The Crown' Foy en man liggen in scheiding

Michael van der Plas deelt eerste liefdesfoto van zijn Naomi

14:57 Michael van der Plas, de ex-man van realityster Samantha de Jong, geniet van zijn nieuwe leven in Spanje. De Haagse Michael is druk met zijn feestcafé en is stapelverliefd op zijn kersverse vriendin Naomi, die bij hem is ingetrokken. Samen nemen ze de zorg op zich van zijn kinderen, die hij kreeg met Samantha.