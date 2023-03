Claude was vier maanden terug nog een hardwerkende student: ‘Absurd’

Met video Het verhaal van Claude (19), gevlucht uit Congo en nu op 1 in de Top 40: ‘Bizar toch!’

Hij leeft in een droom die nog elke week een beetje mooier wordt. Claude Kiambe (19) vluchtte in 2013 met zijn familie vanuit Congo naar Nederland, waar hij eerst meedeed aan the Voice kids en nu op 1 staat in de Top 40 met Ladada, zijn debuutsingle.