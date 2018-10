Claudia de Breij: Coming out is moeilijk, maar later wordt het beter

De Breij, die zelf ruim twee jaar getrouwd is met haar vrouw Jessica, weet als geen ander hoe moeilijk het is om je naasten te vertellen dat je homo- of biseksueel bent. Zelf kwam ze 26 jaar geleden uit de kast, iets wat ze destijds erg lastig vond. Vooral omdat haar moeder er in eerste instantie veel moeite mee had. Inmiddels accepteren haar ouders haar hoe ze is.



Vandaag hoopt ze anderen te motiveren om zichzelf te zijn en dat ook uit te dragen. ,,Het is misschien moeilijk nu je er middenin zit, maar er komt een dag dat je met regenboogtrui aan en je leesbril op je administratie zit te doen, terwijl boven je geliefde haar haar staat te föhnen en jullie naar de agenda’s moeten kijken om te weten wie wanneer naar voetbal of tennis of pianoles of school gaat met de kinderen'', schrijft ze. ,,En het leven is wat het voor iedereen zou moeten zijn: volstrekt normaal'', gevolgd door de hashtag #laterwordthetbeter.



Volgers van de blondine reageren positief. Zo schrijft iemand: 'Hier het masker af na 38 jaar... bevrijd voel ik me, ondanks alle hobbels. Jij ook een mooie dag gewenst Claudia.'