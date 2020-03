Claudia de Breij: DWDD neemt kijkers serieus

Lars Veldwijk haalt uit naar ex-vrien­din Monica Geuze: ‘Ik ben geen slechte vader’

18:57 Voetballer Lars Veldwijk heeft veel negatieve reacties gekregen op de eerste aflevering van Like Monica. In de realityserie krijgen we een inkijkje in het leven van zijn ex-vriendin, vlogster Monica Geuze. Volgens Veldwijk zet zij hem neer als geldwolf en als iemand die niet naar hun dochtertje Zara-Lizzy omkijkt. Dat zit hem dwars.