Claudia de Breij maakt familievoorstelling over Heintje Davids

Claudia de Breij gaat komend seizoen een muzikale familievoorstelling maken over variétéartieste Heintje Davids. Hier ben ik! zal in de herfstvakantie exclusief in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam te zien zijn.

Het is voor het eerst dat De Breij een voorstelling ontwikkelt voor het hele gezin. ,,Ik krijg al jaren reacties van ouders dat jonge kinderen mijn muziek meezingen", vertelt de cabaretière. ,,Maar deze fans van 7, 8 jaar oud kunnen nog niet zoveel met de maatschappelijke praatjes in mijn conferences. En sommige grappen zijn ook wel iets te grof voor al te jong publiek.”



De Breij beklemtoont dat zij voor Hier ben ik! niet op de knieën gaat. ,,Ik ben niet het type dat een verhaaltje gaat vertellen over een beertje of een konijntje", stelt ze. ,,Maar ik kwam er achter dat het levensverhaal van Heintje Davids zich uitstekend leent voor een spannende en mooie familievoorstelling. Het is een variant op het sprookje van het lelijke eendje van Hans Christian Anderson."

Theatergezin

Heintje Davids (1888-1975) was de jongste telg uit het beroemde theatergezin. Broer Louis overleed vlak voor de Tweede Wereldoorlog, broer Rika en zus Hakkie stierven in de concentratiekampen. Heintje overleefde als enige de oorlog en vervolgde na de bevrijding haar carrière. Tot haar bekendste liedjes behoren Zandvoort aan de zee, Draaien en Omdat ik zoveel van je hou.



,,Iedereen zei Heintje dat ze te dik en te lelijk was voor het toneel, maar tegen alle klippen op zette ze toch door", vertelt De Breij. ,,Na de oorlog zong ze nog steeds Ik kan het zonder jullie, maar toen had die tekst opeens een heel andere lading gekregen."



Heintje Davids dook in de oorlog onder in Utrecht, in de wijk waar De Breij nu woont. Zo kwam ze ook mede op het idee voor het onderwerp van de voorstelling.

Kinderlijke grapjes