Claudia de Breij sliep slecht: ‘We voelen ons nu allemaal een soort Famke Louise’

Kendall Jenner wil Kylie nooit meer spreken na ruzie: ‘Ze zette haar hak in mijn nek’

9 oktober Realityzussen Kendall en Kylie Jenner hebben slaande ruzie gehad tijdens de opnames van Keeping up with the Kardashians. Kylie had kledingstukken gepikt die Kendall had willen dragen, waardoor zij ‘underdressed’ naar buiten moest. De twee raakten in gevecht en Kylie zette volgens Kendall zelfs de hak van een schoen in haar nek. ,,Ik wil haar nooit meer spreken.’’