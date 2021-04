‘Click Clack’-Ralf is nu ingenieur Mackenbach (25)

Jill wint Big Brother en neemt ruim 70.000 euro mee naar huis

8 april Vanavond kwam er na honderd dagen een einde aan Big Brother. Kandidaat Jill is door het Nederlandse en Vlaamse publiek tot winnaar uitgeroepen. De Nederlandse nam het op tegen Vlamingen Liese en Nick in de finale van het RTL-programma. Ze is hiermee de opvolger van Jeroen, de winnaar van de laatste Big Brother in 2006. Jill ging met ruim 70.000 euro aan prijzengeld naar huis.