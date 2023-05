CNN: Rechten Queen binnenkort verkocht voor 1 miljard dollar

met video Vijftien uur op een dag, met koffie en soms een joint, werkte Lieuwe van Gogh aan zijn expositie

Kunstenaar Lieuwe van Gogh (31) zette vorig jaar definitief de knop om. De zoon van filmmaker Theo van Gogh zegde zijn horecabaan op om fulltime te schilderen. Nu is daar dit weekend zijn tweede expositie. ,,Ik vind het niet erg om het over mijn vader te hebben, maar dan krijgen we meteen weer zo’n Disney-wending in ons gesprek.”