Coaches reageren met afschuw op Boos-aflevering, Maan geeft voor het eerst reactie

Oud-winnares Maan reageert voor het eerst sinds alle perikelen rondom The Voice. ‘Ik heb het altijd als een veilige en positieve plek ervaren, waar het ging om muziek’, schrijft ze op Instagram. Ook (Oud-) Voice -coaches laten van zich horen na de aflevering van het onlineprogramma Boos over de misstanden rondom The Voice of Holland.

Maan heeft in haar jaren bij The Voice of Holland nooit te maken gehad met nare ervaringen. Op Instagram geeft ze aan ‘hier voor eens en altijd duidelijk’ over te willen zijn.

,,Ik ben door niemand onheus bejegend en heb het altijd als een veilige en positieve plek ervaren, waar het ging om muziek”, schrijft Maan. ,,Iedereen die bij het programma betrokken was, inclusief de coaches, hebben mij altijd met alle respect behandeld en er is nooit sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag, fysieke toenadering of machtsmisbruik naar mij toe.”

Maan, die in januari 2016 The Voice of Holland won en in het huidige seizoen samen met Typhoon actief was als coach van de comebackstage, zegt ‘enorm geschokt’ te zijn door de misstanden die Boos naar buiten heeft gebracht. ,,Net als vele anderen die bij TVOH betrokken zijn geweest de afgelopen jaren vind ik het verschrikkelijk om te horen dat er volgens de berichten van de betrokkenen die nu naar buiten zijn gekomen zulke misstanden hebben plaatsgevonden. Ik wens iedereen die onrecht is aangedaan heel veel sterkte en hoop dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stil van

Miss Montreal en Snelle, beiden coach in The Voice Kids, zijn ‘erg geschrokken’ van de aflevering. ,,Net als jullie ben ik heel erg geschrokken van de heftige situaties bij The Voice of Holland die blootgelegd zijn in Boos”, vertelt Sanne Hans, ook wel bekend als Miss Montreal, op haar Instagram. ,,Ik weet echt even niet zo goed wat ik erover moet zeggen... ben er stil van. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers.” De zangeres was drie seizoenen lang coach in The Voice.

Ook Snelle, die sinds twee seizoenen coach is bij The Voice Kids, reageert ontzet op het onlineprogramma. ,,Het nieuws omtrent The Voice houdt ook mij de laatste dagen enorm bezig. Vandaag ben ik dan ook erg geschrokken van de aflevering van Boos. Mijn gedachten gaan uit naar alle slachtoffers.”

Ilse DeLange is ‘enorm geschrokken’ en ‘diep geschokt’ na het zien van de aflevering van Boos. ,,Na de afgelopen dagen het nieuws vol afgrijzen en verbazing te hebben gevolgd, net de aflevering van BOOS gezien”, vertelt De Lange op haar Instagram Stories. ,,Ik ben enorm geschrokken en diep geschokt. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen die een muzikale droom wilden verwezenlijken in zo’n nachtmerrie terecht zijn gekomen. Heel goed dat dit tot op de bodem onderzocht gaat worden. Mijn hart gaat uit naar alle slachtoffers die dit is overkomen. Ik wens hen heel veel sterkte.” DeLange was coach van The Voice in het vierde en vijfde seizoen. In de meest recente seizoenen van The Voice Kids en The Voice Senior was DeLange ook te zien als coach.

Afschuw

Roel van Velzen, een van de eerste The Voice of Holland-coaches, heeft ‘met afschuw’ kennis genomen van de ontwikkelingen rondom het programma. Dat schrijft de zanger, die samen met John de Mol aan de wieg van The Voice stond, op Instagram.

,,De afgelopen dagen, en zojuist in de uitzending van Boos heb ik met afschuw kennis genomen van de ontwikkelingen rondom The Voice of Holland”, schrijft Van Velzen. ,,Ik walg van de verhalen en ben bedroefd voor alle slachtoffers nu blijkt dat het daar voor velen geen veilige omgeving was.” VanVelzen schrijft ‘diep respect’ voor ‘de kracht en het lef’ te hebben van de betrokken die met ‘deze verhalen naar voren komen’. ,,Een extreem trieste situatie waarvan ik hoop dat dit een beweging in gang zet. Niemand zou bang moeten zijn om zijn of haar stem te laten horen.”

Ook Chantal Janzen heeft gereageerd. ,,Het is om te kotsen”, schrijft ze op Instagram. ,,Zoveel respect voor alle slachtoffers. Alle sterkte toegewenst voor al deze vrouwen”, aldus Janzen. De presentatrice van The Voice benadrukt dat het ‘ontzettend moedig’ is dat verscheidene vrouwen hun verhaal hebben gedaan in Boos.

Drie jonge vrouwen vertelden dat zij ‘overwegend in werksferen langdurig en ongewenst betast’ zijn door Marco Borsato. Ook meldden zich drie voormalig kandidaten van The Voice Kids. ,,Het zal verdomme je kind zijn”, zegt Janzen daarover. ,,Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: