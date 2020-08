Coen Swijnenberg na burn-out weer volledig terug op de radio

Coen voegde zich medio mei na een half jaar weer bij Sander Lantinga voor één dag in de week. Vervolgens bouwde de dj rustig op tot aan hun vakantie vier weken geleden.



,,Ik voelde me al een tijdje niet goed, maar ik dacht: dat hebben we allemaal wel eens”, vertelde Coen in de eerste uitzending na zijn terugkeer over de zware periode. ,,Ik slaap er een nachtje goed over, maak wat wandelingen op het strand.” Maar het gevoel bleef. ,,Alles ging moeizaam. Ik haalde er niet meer uit wat ik er normaal uithaalde en ik ging maar door en door.” Er waren zelfs dagen bij dat hij met de gordijnen dicht huilend op de bank zat.