Coldplay stopt met touren: ‘We kunnen dat niet maken tegenover het klimaat’

In plaats daarvan bedenkt de Britse band, die morgen zijn nieuwe album Everyday Life uitbrengt, een klimaatneutrale tournee. ,,We nemen de tijd om te zien hoe onze tour actief kan bijdragen’’, zei Chris. ,,We moeten met z’n allen kijken naar wat de beste manier is waarop we ons werk kunnen doen.’’

De zanger vindt dat alle muzikanten proactief moeten nadenken over de impact op het klimaat. ,,Onze volgende tournee wordt de best mogelijke versie van een tour op het gebied van milieu. We zouden teleurgesteld zijn als dit niet klimaatneutraal is.’’

Kans

Martin benadrukt op Twitter dat ze het touren niet helemaal opgeven. ,,In de toekomst zullen we nog op tournee gaan, maar de komende tijd niet.’’ Om hun fans toch de kans te geven om hen aan het werk te zien, belooft de band enkele optredens live uit te zenden. Zo zit de Britse band momenteel in Amman, de hoofdstad van Jordanië, waar ze toch twee shows geven. Een daarvan zou vandaag op YouTube uitgezonden worden. Een bewuste keuze, vertelt Chris. ,,We wilden een plek in het midden van de wereld kiezen, waar we normaal gezien nooit spelen.’’

De keuze van Coldplay is opvallend, aangezien touren in deze streamingtijden een van de weinige manieren is waarop muzikanten nog goed hun brood kunnen verdienen. Sinds de opkomst van Spotify en co bevindt de platenverkoop zich immers in vrije val, en artiesten verdienen bitter weinig wanneer hun nummer gestreamd wordt. Vorig jaar betaalde Spotify bijvoorbeeld amper 0,00397 dollar per stream aan de artiest in kwestie. Op tournee gaan garandeert dan een hoop verkochte tickets, om over de bijhorende merchandise die over de toonbank gaat nog maar te zwijgen. Al zullen die tegenvallende streaminginkomsten in het geval van Coldplay wel meevallen: de band is nog steeds de meest gestreamde groep op het platform.