Colin Farrell laat een geniaal staaltje droefkomisch acteren zien in deze vijfsterren-film

AD Media podcast 'Met Nadia Moussaid naast Khalid & Sophie krijg je wéér eenzelfde talkshow’

Er zijn drie heren terug van weggeweest: Arjen Lubach, André Hazes en Johnny de Mol. Natuurlijk passeren zij de revue. Al lijkt de laatste maar voor korte tijd te zien te zijn want per abuis (?) staat bij SBS 6 vanaf september Date smakelijk in het uitzendschema om 19.30 uur. En moet Angela nog excuses maken naar De Mol Junior?

8:41