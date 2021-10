Collega's gekwetst door memoires talkshowhost Katie Couric

Going There , zoals het boek heet, komt eind oktober uit, maar verschillende media deelden al enkele passages met hun lezers. Daarin worden bekende prominenten zwart gemaakt. Over de ooit voor een zakelijk delict veroordeelde Martha Stewart schrijft Couric dat de celstraf een ‘gezonde vernedering’ is geweest en haar overleden echtgenoot noemt ze een ‘klassieke narcist’.

Katie Couric, die tussen 1991 en 2006 het gezicht was van de bekende Amerikaanse ochtendshow Today, doet ook een boekje open over haar werk bij de nieuwszenders. Over NBC-collega Deborah Norville schrijft Couric dat ‘haar perfectionisme kijkers afstootte’. Norville laat in een reactie aan New York Post weten sprakeloos te zijn. ,,Ik ben echt te verbijsterd en, eerlijk gezegd, gekwetst om commentaar te geven.” Een andere, jonge collega kreeg bewust geen steun omdat ze uit zou zijn op Courics plaats in de show. Die vrouw, die niet veel later haar baan verloor, zegt geschrokken te zijn. ,,Haar woorden hebben me hard geraakt. Zij was voor mij echt een voorbeeld.”