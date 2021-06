Collega’s verbijsterd na ontslag Fidan en Renze: ‘Schandvlek voor NPO, we zouden moeten staken’

MovieInsiders Podcast Godzilla vs. Kong: welk memorabel filmmon­ster wint een potje discobow­len?

10 juni Het bioscoopgeweld is definitief losgebarsten, dus valt er voldoende te tackelen voor Gudo en John van de wekelijkse filmpodcast MovieInsiders. Naast Godzilla vs. Kong bespreken ze ook de actiefilm Nobody (kandidaat ‘guilty pleasure’ van het jaar?) met Better Call Sauls Bob Odenkirk in de hoofdrol en het derde deel uit The Conjuring-horrorreeks. Een top 5 mag vervolgens niet ontbreken.