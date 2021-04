Comeback Lama's een succes: al 25.000 kaarten verkocht voor theatertour

Filmrecensie Eén ster voor Just Say Yes: Met Yolanthe-vehikel op Netflix slaat Nederland een pleefiguur

1 april Nederlandse ‘romkoms’ worden vaak een gebrek aan lef verweten. Just Say Yes, het Yolanthe-vehikel op Netflix (vanaf vrijdag te zien), grijpt zonder een millimeter ironie terug naar het genre zoals het vooral in de jaren 90 invulling kreeg. Met een protagonist die alleen mooi is wanneer ze vaarwel zegt tegen haar bril, pony en nerdy houthakkersblousejes. Die pas meetelt als ze iets van haar borsten laat zien achter een strakke tanktop. En die het huwelijk als het hoogst haalbare beschouwt. Alsof de laatste emancipatieslag nooit plaatsvond. Ook dat is lef hebben.