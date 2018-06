'Comebackqueen' Sylvie Meis krijgt show op Duitse tv

Inbraak bij Wendy van Dijk en Erland Galjaard

16:30 De politie onderzoekt een inbraak in de woning van presentatrice Wendy van Dijk en haar man Erland Galjaard, de voormalig programmadirecteur van RTL. De politie wil alleen kwijt dat vorige week door meerdere daders een woninginbraak is gepleegd in Nigtevecht (Utrecht). Er is niemand aangehouden.