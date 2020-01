Coming-out Nikkie Tutorials ontroert politici: 'Dappere Nikkie is een rolmodel’

videoDe wereldberoemde Nederlandse visagiste Nikkie de Jager, ook wel bekend als Nikkie Tutorials, heeft maandagavond met haar dappere coming-out talloze mensen over de hele wereld geraakt. Volgens Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is het Brabantse YouTube-fenomeen daarmee een rolmodel.

Nikkie Tutorials onthulde maandagavond tot verrassing van velen dat zij transgender is. De vlogster, die in 2008 begon met het maken van filmpjes over haar werk als visagiste, vertelt in haar nieuwste YouTube-video dat zij in het verkeerde lichaam geboren is. Meer dan twaalf miljoen mensen zijn geabonneerd op de YouTube-video’s van Nikkie Tutorials.

‘Wat ontzettend moedig’

De verrassende onthulling bracht binnen minuten tienduizenden reacties teweeg, zelfs vanuit de Nederlandse politiek. ‘Je bent echt vrij als je kunt zijn wie je bent. Rolmodellen zijn van groot belang voor emancipatie. Nikkie Tutorials is zo’n rolmodel’, twittert minister Van Engelshoven, afrondend met de hashtags ‘dapper’ en ‘dank’.

Kamerlid Peter Kwint sluit zich daar volledig bij aan. ‘Hup Nikkie. En ook mijn middelvinger voor de middelmatige prutser die denkt door chantage een slaatje te kunnen slaan uit andermans moeilijke situaties. Zak hooi’, reageert de SP’er op de pestkoppen die haar vroeger met haar situatie hebben gechanteerd. Vera Bergkamp (D66) vult nog aan: ‘Wat ontzettend moedig en wat een rolmodel.’

Grote sterren

In haar nieuwe filmpje zegt Nikkie dat ze een hekel heeft aan labels en dat zij zich nu vrij genoeg voelt om het nieuws met de wereld te delen. ,,Ik wil iets vertellen over wat mij mezelf maakt”, stelt ze. ,,Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om écht vrij te zijn. Toen ik jonger was, zat ik in het verkeerde lichaam. Wat betekent dat ik transgender ben.”

