Commissariaat voor Media stelt onderzoek in naar Yvon Jaspers

UpdateHet Commissariaat voor de Media gaat onderzoek doen naar de nevenfuncties van Yvon Jaspers (45). Aanleiding voor het onderzoek is recente berichtgeving in de media over het feit dat Jaspers al drie jaar lang in dienst is van For Farmers, het grootste veevoederbedrijf van Europa.

De KRO-NCRV-coryfee moet voor het bedrijf in campagne 'de boerentrots naar boven halen', iets dat zij ook doet in het door haar voor de NPO gemaakte programma Onze Boerderij. De directie van KRO-NCRV heeft deze nevenfuncties goedgekeurd.

De Nederlandse Publieke Omroep neemt voorlopig geen stappen in de kwestie. ,,KRO-NCRV gaat zelf over de nevenfuncties van hun presentatoren", stelt een woordvoerder. ,,Voor NPO staat voorop dat programma's van de publieke omroep onafhankelijk moeten worden gemaakt en op geen enkele manier mogen worden beïnvloed door commerciële belangen. We wachten in dit geval het onderzoek van het commissariaat voor de Media af."

De omroep wilde eerder deze week verder geen toelichting geven op de onthullingen van dagblad Trouw over de nevenfuncties van Yvon. De Boer Zoekt Vrouw-presentatrice is zelf niet voor commentaar bereikbaar.

Tweede Kamer

,,Onafhankelijkheid van publieke omroepen is voor het Commissariaat van de Media uitgangspunt", stelt de waakhond in een verklaring. ,,Daarom is aan KRO-NCRV om opheldering gevraagd." Het is niet gebruikelijk dat het Commissariaat onderzoeken aankondigt. Maar de waakhond doet dit toch nu er zoveel maatschappelijke commotie is ontstaan over Yvons bijbaantje.

GroenLinks heeft vandaag in de Tweede Kamer vragen ingediend over de bijverdiensten van Jaspers. De partij wil van minister Arie Slob (Media) weten of er sprake is van belangenverstrengeling. Journalistenvakbond NVJ stelde gisteren dat KRO-NCRV met het toestaan van de nevenfunctie de geloofwaardigheid van de publieke omroep op het spel zet.